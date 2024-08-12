https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965790809.html

"Кровавый психопат": на Зеленского набросились после клеветы в адрес России

"Кровавый психопат": на Зеленского набросились после клеветы в адрес России - РИА Новости, 12.08.2024

"Кровавый психопат": на Зеленского набросились после клеветы в адрес России

Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, обвинившего Россию в атаке на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:54

2024-08-12T18:54

2024-08-12T18:54

безопасность

украина

владимир зеленский

киев

запорожская аэс

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, обвинившего Россию в атаке на Запорожскую АЭС.В понедельник представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская пропаганда, как всегда, возложила на российскую сторону вину за атаку на станцию."Ты лжец, Зеленский. Это ВСУ снова атаковали территорию ЗАЭС. Ты кровавый психопат!" — написал Scotland Today Online."Россия обстреливает станцию, которую сама же контролирует? Чертов клоун", — заявил Couch Philosopher."Ты разрушил всю страну с тех пор, как она перешла под твой контроль. Поверь мне, чем меньше ты контролируешь, тем лучше. Я чувствую себя гораздо спокойнее, зная, что атомная электростанция находится под контролем России", — отметила Gabe."Русские также ударили по Курской области, так? Клоун", — возмутился WinterStar_TX."Так же, как русские взорвали собственный газопровод", — сыронизировал Jay Tysick.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня станции выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

https://ria.ru/20240812/kiev-1965728864.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965718771.html

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безопасность, украина, владимир зеленский, киев, запорожская аэс, россия, вооруженные силы украины