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В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 12.08.2024 (обновлено: 15:22 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965589369.html
В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ
В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ
Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область, пишет научный сотрудник Королевского объединенного института РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:38
2024-08-12T15:22
специальная военная операция на украине
курская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область, пишет научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье для Sunday Times."Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами ", — говорится в публикации.Эксперт отметил, что наступление в приграничье стало самым рискованным решением Зеленского за время конфликта. По его мнению, в Киеве придумали нерациональный способ применения своих соединений, больше необходимых в Донбассе.&quot;Этот контрудар не сможет переломить ход конфликта&quot;, — указал аналитик.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/frg-1965584859.html
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курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ

Sunday Times: Зеленский давил на генералов ради наступления в приграничье

© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область, пишет научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье для Sunday Times.
"Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами ", — говорится в публикации.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В ФРГ сообщили Зеленскому мрачную новость об атаке на Курскую область
Вчера, 04:11
Эксперт отметил, что наступление в приграничье стало самым рискованным решением Зеленского за время конфликта. По его мнению, в Киеве придумали нерациональный способ применения своих соединений, больше необходимых в Донбассе.
«

"Этот контрудар не сможет переломить ход конфликта", — указал аналитик.

Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
11 августа, 20:24

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области
11 августа, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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