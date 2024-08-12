https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965589369.html

В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ

В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ

Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область, пишет научный сотрудник Королевского объединенного института РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T05:38

2024-08-12T05:38

2024-08-12T15:22

специальная военная операция на украине

курская область

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область, пишет научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье для Sunday Times."Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами ", — говорится в публикации.Эксперт отметил, что наступление в приграничье стало самым рискованным решением Зеленского за время конфликта. По его мнению, в Киеве придумали нерациональный способ применения своих соединений, больше необходимых в Донбассе."Этот контрудар не сможет переломить ход конфликта", — указал аналитик.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/frg-1965584859.html

https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965556642.html

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965559950.html

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курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины