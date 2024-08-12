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"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zapad-1965791088.html
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области
Киевский режим очень дорого заплатил за действия ВСУ в курском приграничье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим очень дорого заплатил за действия ВСУ в курском приграничье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (ВСУ) понесли очень серьезные потери: 29 танков, один ЗРК Patriot, три зенитных ракетных комплекса "Бук" и одну РСЗО. Это стало очень дорогостоящей акцией, что проявляется количестве потерь среди солдат и ценной техники", — отметил он.По мнению аналитика, на фоне восстановления Россией контроля над ситуацией в регионе, ВСУ необходимо покинуть территорию для сохранения личного состава."Попытка сохранить позиции приведет к тому, что очень много солдат ВСУ будут убиты и ранены", — заключил он.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/kiev-1965728864.html
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безопасность, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области

Меркурис: ВСУ понесли серьезные потери в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим очень дорого заплатил за действия ВСУ в курском приграничье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Они (ВСУ) понесли очень серьезные потери: 29 танков, один ЗРК Patriot, три зенитных ракетных комплекса "Бук" и одну РСЗО. Это стало очень дорогостоящей акцией, что проявляется количестве потерь среди солдат и ценной техники", — отметил он.
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По мнению аналитика, на фоне восстановления Россией контроля над ситуацией в регионе, ВСУ необходимо покинуть территорию для сохранения личного состава.
«
"Попытка сохранить позиции приведет к тому, что очень много солдат ВСУ будут убиты и ранены", — заключил он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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