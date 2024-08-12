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"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области
Киевский режим очень дорого заплатил за действия ВСУ в курском приграничье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим очень дорого заплатил за действия ВСУ в курском приграничье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (ВСУ) понесли очень серьезные потери: 29 танков, один ЗРК Patriot, три зенитных ракетных комплекса "Бук" и одну РСЗО. Это стало очень дорогостоящей акцией, что проявляется количестве потерь среди солдат и ценной техники", — отметил он.По мнению аналитика, на фоне восстановления Россией контроля над ситуацией в регионе, ВСУ необходимо покинуть территорию для сохранения личного состава."Попытка сохранить позиции приведет к тому, что очень много солдат ВСУ будут убиты и ранены", — заключил он.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/kiev-1965728864.html
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"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области
Меркурис: ВСУ понесли серьезные потери в Курской области