В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Представитель ЕС призвал предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к объектам ЗАЭС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта, сообщил РИА Новости представитель ЕС.
"ЕС осведомлен о взрывах и пожаре на контролируемой Россией Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в минувшие выходные. Базовые принципы должны соблюдаться, и инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС должны иметь полный доступ на все участки объекта", - указал собеседник агентства.
При этом он в очередной раз повторил традиционную позицию Евросоюза с призывом к Москве "безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над станцией ее законному владельцу – Украине".
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.