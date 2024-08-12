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В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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21:43 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zaes-1965811422.html
В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС
В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС
В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:43
2024-08-12T21:43
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запорожская область
евгений балицкий
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запорожская аэс
магатэ
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта, сообщил РИА Новости представитель ЕС. "ЕС осведомлен о взрывах и пожаре на контролируемой Россией Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в минувшие выходные. Базовые принципы должны соблюдаться, и инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС должны иметь полный доступ на все участки объекта", - указал собеседник агентства. При этом он в очередной раз повторил традиционную позицию Евросоюза с призывом к Москве "безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над станцией ее законному владельцу – Украине". В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
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в мире, россия, москва, запорожская область, евгений балицкий, евросоюз, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Москва, Запорожская область, Евгений Балицкий, Евросоюз, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Представитель ЕС призвал предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к объектам ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта, сообщил РИА Новости представитель ЕС.
"ЕС осведомлен о взрывах и пожаре на контролируемой Россией Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в минувшие выходные. Базовые принципы должны соблюдаться, и инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС должны иметь полный доступ на все участки объекта", - указал собеседник агентства.
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При этом он в очередной раз повторил традиционную позицию Евросоюза с призывом к Москве "безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над станцией ее законному владельцу – Украине".
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
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