https://ria.ru/20240812/zaes-1965811422.html

В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС

В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024

В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС

В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:43

2024-08-12T21:43

2024-08-12T21:43

в мире

россия

москва

запорожская область

евгений балицкий

евросоюз

запорожская аэс

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции в минувшие выходные, призывают соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта, сообщил РИА Новости представитель ЕС. "ЕС осведомлен о взрывах и пожаре на контролируемой Россией Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в минувшие выходные. Базовые принципы должны соблюдаться, и инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС должны иметь полный доступ на все участки объекта", - указал собеседник агентства. При этом он в очередной раз повторил традиционную позицию Евросоюза с призывом к Москве "безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над станцией ее законному владельцу – Украине". В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

https://ria.ru/20240812/germaniya-1965641226.html

россия

москва

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, запорожская область, евгений балицкий, евросоюз, запорожская аэс, магатэ