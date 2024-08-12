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Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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14:56 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zaes-1965722700.html
Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС
Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС
Россия вынесет на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:56
2024-08-12T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Россия вынесет на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Безусловно, это будет нами сделано", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли постпредство России выносить на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене. Он добавил, что "вся относящаяся к делу информация доводится до руководства МАГАТЭ и будет распространена среди всех государств-членов агентства". "Также определяемся с оптимальными шагами в связи с безрассудными действиями украинской стороны в рамках Совета управляющих МАГАТЭ. Здесь могут быть различные опции, включая возможность созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Устинов. При этом, по его словам, сейчас главное - "добиться внятной оценки произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ". Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965686037.html
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в мире, россия, вена, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС

Устинов: Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по Запорожской АЭС

© AP PhotoДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Россия вынесет на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"Безусловно, это будет нами сделано", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли постпредство России выносить на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене.
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Он добавил, что "вся относящаяся к делу информация доводится до руководства МАГАТЭ и будет распространена среди всех государств-членов агентства".
"Также определяемся с оптимальными шагами в связи с безрассудными действиями украинской стороны в рамках Совета управляющих МАГАТЭ. Здесь могут быть различные опции, включая возможность созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Устинов.
При этом, по его словам, сейчас главное - "добиться внятной оценки произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ".
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Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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