https://ria.ru/20240812/zaes-1965722700.html

Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС

Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Россия вынесет на обсуждение в Вене удары ВСУ по ЗАЭС

Россия вынесет на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:56

2024-08-12T14:56

2024-08-12T14:56

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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Россия вынесет на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Безусловно, это будет нами сделано", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли постпредство России выносить на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене. Он добавил, что "вся относящаяся к делу информация доводится до руководства МАГАТЭ и будет распространена среди всех государств-членов агентства". "Также определяемся с оптимальными шагами в связи с безрассудными действиями украинской стороны в рамках Совета управляющих МАГАТЭ. Здесь могут быть различные опции, включая возможность созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Устинов. При этом, по его словам, сейчас главное - "добиться внятной оценки произошедшего со стороны руководства МАГАТЭ". Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965686037.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965670894.html

https://ria.ru/20240812/rogov--1965720836.html

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в мире, россия, вена, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины