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Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zaes-1965686037.html
Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни и увидели последствия атаки. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:07
2024-08-12T13:07
специальная военная операция на украине
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
россия
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни и увидели последствия атаки. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. "Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни, увидели последствия пожара", - сказала Яшина. Пресс-служба ЗАЭС также ранее сообщала, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965670339.html
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магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Энергодар
Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ увидели последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни и увидели последствия атаки.
Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
"Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни, увидели последствия пожара", - сказала Яшина.
Пресс-служба ЗАЭС также ранее сообщала, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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