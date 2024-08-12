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Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни и увидели последствия атаки. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:07
2024-08-12T13:07
2024-08-12T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни и увидели последствия атаки. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. "Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни, увидели последствия пожара", - сказала Яшина. Пресс-служба ЗАЭС также ранее сообщала, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ увидели последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС