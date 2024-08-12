https://ria.ru/20240812/zaes-1965670894.html

Новый уровень агрессии. Лихачев прокомментировал удары ВСУ по градирне ЗАЭС

Новый уровень агрессии. Лихачев прокомментировал удары ВСУ по градирне ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Новый уровень агрессии. Лихачев прокомментировал удары ВСУ по градирне ЗАЭС

Удары ВСУ по градирне Запорожской АЭС означают выход Киева на уровень адресной агрессии против объектов атомной энергетики, заявил генеральный директор... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:09

2024-08-12T12:09

2024-08-12T12:23

киев

алексей лихачев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удары ВСУ по градирне Запорожской АЭС означают выход Киева на уровень адресной агрессии против объектов атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". Лихачев напомнил, что ранее на Курской АЭС нашли фрагменты сбитых украинских ракет. "Но то, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, - это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов", - подчеркнул он.По его словам, "такого не было никогда"."В чем еще тонкость ситуации? Градирня расположена на дамбе, которая разделяет пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В охладителе мы держим необходимый уровень воды свыше 14 метров. И если бы обрушилась градирня и серьезно повредила дамбу, вода бы ушла, а это прямая угроза сегодняшнему - не завтрашнему, а сегодняшнему уровню безопасности станции", - отметил Лихачев.Даже в режиме останова, в котором находятся энергоблоки ЗАЭС, требуется постоянное водяное охлаждение, подчеркнул он. И выход воды ниже необходимого уровня создает абсолютно критическую ситуацию для атомной безопасности, пояснил Лихачев.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире