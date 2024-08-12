https://ria.ru/20240812/zaes-1965670339.html

Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС

Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:09

2024-08-12T12:09

2024-08-12T12:09

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

энергодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965621845_0:193:621:542_1920x0_80_0_0_7bcefe20d3b82ec6da3815397aa995c0.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером ударили ВСУ. По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация. "Горел в том числе и пластик с очень высокой температурой горения", - отметил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Нанесен удар по будущему атомной электростанции, когда мы будем выводить ее на мощность. И нам еще предстоит ответить на вопрос, является ли этот ущерб восполнимым, или нам придется проводить масштабные реконструкционные работы с возможной заменой первой градирнии", - добавил он.

https://ria.ru/20240812/likhachev-1965663299.html

россия

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, энергодар