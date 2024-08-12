https://ria.ru/20240812/zaes-1965670339.html
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:09
2024-08-12T12:09
2024-08-12T12:09
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером ударили ВСУ. По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация. "Горел в том числе и пластик с очень высокой температурой горения", - отметил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Нанесен удар по будущему атомной электростанции, когда мы будем выводить ее на мощность. И нам еще предстоит ответить на вопрос, является ли этот ущерб восполнимым, или нам придется проводить масштабные реконструкционные работы с возможной заменой первой градирнии", - добавил он.
https://ria.ru/20240812/likhachev-1965663299.html
россия
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, энергодар
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Энергодар
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС
Лихачев: не исключено, что придется проводить работы по замене градирни ЗАЭС