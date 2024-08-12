Рейтинг@Mail.ru
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zaes-1965670339.html
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:09
2024-08-12T12:09
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965621845_0:193:621:542_1920x0_80_0_0_7bcefe20d3b82ec6da3815397aa995c0.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером ударили ВСУ. По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация. "Горел в том числе и пластик с очень высокой температурой горения", - отметил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Нанесен удар по будущему атомной электростанции, когда мы будем выводить ее на мощность. И нам еще предстоит ответить на вопрос, является ли этот ущерб восполнимым, или нам придется проводить масштабные реконструкционные работы с возможной заменой первой градирнии", - добавил он.
https://ria.ru/20240812/likhachev-1965663299.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965621845_0:135:621:600_1920x0_80_0_0_43fc0d95eac7c0d3acefaa2b3b44bf4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, энергодар
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Энергодар
Лихачев не исключил необходимость замены градирни Запорожской АЭС

Лихачев: не исключено, что придется проводить работы по замене градирни ЗАЭС

© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев не исключил, что придется проводить работы по замене градирни Запорожской АЭС, по которой накануне вечером ударили ВСУ.
По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация.
"Горел в том числе и пластик с очень высокой температурой горения", - отметил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Нанесен удар по будущему атомной электростанции, когда мы будем выводить ее на мощность. И нам еще предстоит ответить на вопрос, является ли этот ущерб восполнимым, или нам придется проводить масштабные реконструкционные работы с возможной заменой первой градирнии", - добавил он.
Спасатели МЧС на месте лесного пожара, произошедшего в результате атаки ВСУ вблизи Энергодара - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
ВСУ ударами по ЗАЭС хотели накрыть пожарных, заявил Лихачев
Вчера, 11:53
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала