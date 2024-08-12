Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать четкую оценку ударов ВСУ по Запорожской АЭС
© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация.
Россия проинформировала МАГАТЭ о случившемся, сказал Лихачев.
"Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ. Но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку", - подчеркнул Лихачев.
"Мы расцениваем произошедшее нападение не просто как провокацию - как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры (ЗАЭС). Это второй незыблемый абсолютно принцип, устой безопасности МАГАТЭ - целостность инфраструктуры. И в этом смысле и градирня, и водоохладительные системы являются ключевыми элементами безопасности атомного энергетического объекта. Им нанесен очень серьезный ущерб", - отметил глава "Росатома".