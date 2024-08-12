https://ria.ru/20240812/zaes-1965663400.html

Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:53

2024-08-12T11:53

2024-08-12T12:28

в мире

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация.Россия проинформировала МАГАТЭ о случившемся, сказал Лихачев."Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ. Но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку", - подчеркнул Лихачев."Мы расцениваем произошедшее нападение не просто как провокацию - как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры (ЗАЭС). Это второй незыблемый абсолютно принцип, устой безопасности МАГАТЭ - целостность инфраструктуры. И в этом смысле и градирня, и водоохладительные системы являются ключевыми элементами безопасности атомного энергетического объекта. Им нанесен очень серьезный ущерб", - отметил глава "Росатома".

https://ria.ru/20240812/zaes-1965670894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия