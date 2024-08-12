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Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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11:53 12.08.2024 (обновлено: 12:28 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zaes-1965663400.html
Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:53
2024-08-12T12:28
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация.Россия проинформировала МАГАТЭ о случившемся, сказал Лихачев."Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ. Но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку", - подчеркнул Лихачев."Мы расцениваем произошедшее нападение не просто как провокацию - как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры (ЗАЭС). Это второй незыблемый абсолютно принцип, устой безопасности МАГАТЭ - целостность инфраструктуры. И в этом смысле и градирня, и водоохладительные системы являются ключевыми элементами безопасности атомного энергетического объекта. Им нанесен очень серьезный ущерб", - отметил глава "Росатома".
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в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Лихачев призвал МАГАТЭ дать четкую оценку ударов ВСУ по Запорожской АЭС

© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
По данным "Росатома", 11 августа в 20.20 и 20.32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС было нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен, сообщала госкорпорация.
Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Новый уровень агрессии. Лихачев прокомментировал удары ВСУ по градирне ЗАЭС
Вчера, 12:09
Россия проинформировала МАГАТЭ о случившемся, сказал Лихачев.
"Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ. Но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку", - подчеркнул Лихачев.
"Мы расцениваем произошедшее нападение не просто как провокацию - как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры (ЗАЭС). Это второй незыблемый абсолютно принцип, устой безопасности МАГАТЭ - целостность инфраструктуры. И в этом смысле и градирня, и водоохладительные системы являются ключевыми элементами безопасности атомного энергетического объекта. Им нанесен очень серьезный ущерб", - отметил глава "Росатома".
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
В миреМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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