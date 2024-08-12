https://ria.ru/20240812/zaes-1965633060.html

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ

Радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований, сообщила директор по коммуникациям... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:16

2024-08-12T10:16

2024-08-12T10:25

евгений балицкий

запорожская аэс

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24". "Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений", - сказал Яшина. По ее словам, оснований для волнения населения нет. При этом Яшина подчеркнула, что гарантией безопасности Запорожской АЭС является прекращение военных действий в зоне расположения атомной станции. "Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие", - подчеркнула она. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/gradirnya-1965601445.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия