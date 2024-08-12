https://ria.ru/20240812/zaes-1965633060.html
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ
Радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований, сообщила директор по коммуникациям... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:16
2024-08-12T10:16
2024-08-12T10:25
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24". "Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений", - сказал Яшина. По ее словам, оснований для волнения населения нет. При этом Яшина подчеркнула, что гарантией безопасности Запорожской АЭС является прекращение военных действий в зоне расположения атомной станции. "Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие", - подчеркнула она. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ
Яшина: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ находится в норме
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости.
Радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24
".
"Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений", - сказал Яшина.
По ее словам, оснований для волнения населения нет.
При этом Яшина подчеркнула, что гарантией безопасности Запорожской АЭС является прекращение военных действий в зоне расположения атомной станции.
"Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие", - подчеркнула она.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.