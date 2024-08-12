https://ria.ru/20240812/zaes-1965593044.html

В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси не увидел угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС после атаки... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:44

2024-08-12T06:44

2024-08-12T08:38

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси не увидел угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС после атаки беспилотников, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства."Команде экспертов сообщили, что сегодня произошла предполагаемая атака беспилотника на одну из градирен станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это не повлияет на ядерную безопасность", — говорится в документе.Гросси подчеркнул, что любые военные действия против станции представляют собой явное нарушение пяти конкретных принципов защиты объекта, установленных установлены Советом Безопасности ООН в мае 2023 года. "Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас", — заявил глава МАГАТЭ. Тем не менее, описывая повреждение градирни, он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников по ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС потребовала немедленного доступа к поврежденной градирне для оценки ущерба. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, экспертов ознакомят с последствиями атаки ВСУ, как только это можно будет сделать по условиям безопасности.Как заявил "Росатом", градирня получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских ударных беспилотников. Пожар потушили силами МЧС, угрозу обрушения конструкции специалисты оценят, когда позволит обстановка. В компании действия Киева назвали ядерным терроризмом.В пресс-службе станции отметили, что возгорание никак не сказалось на работе АЭС. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". При атаке никто не пострадал. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, со своей стороны, сообщил, что опасности для региона из-за пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965591544.html

https://ria.ru/20240812/kheshteg-1965580017.html

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в мире, евгений балицкий, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия