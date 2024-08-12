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Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:24
2024-08-12T06:24
2024-08-12T09:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых загорелась система охлаждения."НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!" — призвал политик.Филиппо также подверг критике Владимира Зеленского, который, по его мнению, готов на все ради достижения собственных целей. "Он сделал шаг в сторону кошмара!" — добавил Филиппо.В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. Градирня получила серьезные повреждения, добавили в корпорации. "Росатом", охарактеризовав действия Киева как ядерный терроризм.
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в мире, франция, запорожская область, флориан филиппо, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Запорожская область, Флориан Филиппо, Запорожская АЭС
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС
Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС