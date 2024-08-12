Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 12.08.2024 (обновлено: 09:51 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zaes-1965591912.html
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:24
2024-08-12T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
франция
запорожская область
флориан филиппо
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965621845_0:193:621:542_1920x0_80_0_0_7bcefe20d3b82ec6da3815397aa995c0.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых загорелась система охлаждения."НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!" — призвал политик.Филиппо также подверг критике Владимира Зеленского, который, по его мнению, готов на все ради достижения собственных целей. &quot;Он сделал шаг в сторону кошмара!&quot; — добавил Филиппо.В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. Градирня получила серьезные повреждения, добавили в корпорации. "Росатом", охарактеризовав действия Киева как ядерный терроризм.
https://ria.ru/20240812/kheshteg-1965580017.html
https://ria.ru/20240812/zaes-1965578322.html
франция
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965621845_0:135:621:600_1920x0_80_0_0_43fc0d95eac7c0d3acefaa2b3b44bf4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, запорожская область, флориан филиппо, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Запорожская область, Флориан Филиппо, Запорожская АЭС
Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС

Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых загорелась система охлаждения.
"НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!" — призвал политик.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Рогов предложил запустить хештег после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Вчера, 01:49
Филиппо также подверг критике Владимира Зеленского, который, по его мнению, готов на все ради достижения собственных целей.
«

"Он сделал шаг в сторону кошмара!" — добавил Филиппо.

В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.
По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. Градирня получила серьезные повреждения, добавили в корпорации. "Росатом", охарактеризовав действия Киева как ядерный терроризм.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС
Вчера, 01:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЗапорожская областьФлориан ФилиппоЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала