https://ria.ru/20240812/zaes-1965591912.html

Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС

Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:24

2024-08-12T06:24

2024-08-12T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

франция

запорожская область

флориан филиппо

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965621845_0:193:621:542_1920x0_80_0_0_7bcefe20d3b82ec6da3815397aa995c0.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых загорелась система охлаждения."НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!" — призвал политик.Филиппо также подверг критике Владимира Зеленского, который, по его мнению, готов на все ради достижения собственных целей. "Он сделал шаг в сторону кошмара!" — добавил Филиппо.В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. Градирня получила серьезные повреждения, добавили в корпорации. "Росатом", охарактеризовав действия Киева как ядерный терроризм.

https://ria.ru/20240812/kheshteg-1965580017.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965578322.html

франция

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, запорожская область, флориан филиппо, запорожская аэс