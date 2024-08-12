https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html
"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма
"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма - РИА Новости, 12.08.2024
"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма
Удар ВСУ по градирне ЗАЭС - это акт ядерного терроризма, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:25
2024-08-12T00:25
2024-08-12T00:37
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по градирне ЗАЭС - это акт ядерного терроризма, заявила госкорпорация "Росатом". "Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в заявлении.Запорожская АЭС и город Энергодар не первый раз становятся объектом ударов ВСУ, подчеркивает "Росатом"."Так, в результате атак по городской инфраструктуре в середине июля более 2 суток Энергодар оставался без света, воды и связи. Два дня назад город был обесточен на сутки", - отмечает госкорпорация.Украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. В апреле нынешнего года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС - были ранены 3 человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке.Также в июне подстанция "Луч", обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьёзно повреждена в результате попадания украинских БПЛА.Третьего июля была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлись три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадали 9 сотрудников ЗАЭС.
https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html
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вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар
"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма
"Росатом": ВСУ нанесли удар по оборудованию АЭС для охлаждения воды
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по градирне ЗАЭС - это акт ядерного терроризма, заявила госкорпорация "Росатом".
"Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в заявлении.
Запорожская АЭС
и город Энергодар
не первый раз становятся объектом ударов ВСУ, подчеркивает "Росатом".
"Так, в результате атак по городской инфраструктуре в середине июля более 2 суток Энергодар оставался без света, воды и связи. Два дня назад город был обесточен на сутки", - отмечает госкорпорация.
Украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. В апреле нынешнего года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС - были ранены 3 человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке.
Также в июне подстанция "Луч", обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьёзно повреждена в результате попадания украинских БПЛА.
Третьего июля была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлись три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадали 9 сотрудников ЗАЭС.