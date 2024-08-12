https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html

"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма

"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма - РИА Новости, 12.08.2024

"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма

Удар ВСУ по градирне ЗАЭС - это акт ядерного терроризма, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:25

2024-08-12T00:25

2024-08-12T00:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по градирне ЗАЭС - это акт ядерного терроризма, заявила госкорпорация "Росатом". "Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в заявлении.Запорожская АЭС и город Энергодар не первый раз становятся объектом ударов ВСУ, подчеркивает "Росатом"."Так, в результате атак по городской инфраструктуре в середине июля более 2 суток Энергодар оставался без света, воды и связи. Два дня назад город был обесточен на сутки", - отмечает госкорпорация.Украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. В апреле нынешнего года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС - были ранены 3 человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке.Также в июне подстанция "Луч", обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьёзно повреждена в результате попадания украинских БПЛА.Третьего июля была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлись три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадали 9 сотрудников ЗАЭС.

https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html

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вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар