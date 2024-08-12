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ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 12.08.2024 (обновлено: 01:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zaes-1965572887.html
ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме"
ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 12.08.2024
ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме"
Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:15
2024-08-12T01:19
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка, заявила госкорпорация "Росатом"."В результате атаки вооруженных сил Украины серьёзно повреждена градирня Запорожской АЭС", — говорится в заявлении.По данным "Росатома", "11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен"."Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка", — отмечает "Росатом".В госкорпорации добавили, что удар наносился по охлаждающему оборудованию электростанции. Это позволяет считать атаку ВСУ актом ядерного терроризма, подчеркнул "Росатом".В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Глава региона отметил, что все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Пожар на станции не несет никакой угрозы для Энергодара и Запорожской области.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина обратила внимание на беспрецедентный характер повреждений станции. По ее словам, атака ВСУ попрала базовые принципы МАГАТЭ, нарушив физическую целостность объекта. Как отметила Яшина, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности.
https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Россия, Запорожская АЭС
ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме"

"Росатом": ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, основной пожар уже потушен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка, заявила госкорпорация "Росатом".
"В результате атаки вооруженных сил Украины серьёзно повреждена градирня Запорожской АЭС", — говорится в заявлении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
Вчера, 23:41
По данным "Росатома", "11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен".
"Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка", — отмечает "Росатом".
В госкорпорации добавили, что удар наносился по охлаждающему оборудованию электростанции. Это позволяет считать атаку ВСУ актом ядерного терроризма, подчеркнул "Росатом".
В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Глава региона отметил, что все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Пожар на станции не несет никакой угрозы для Энергодара и Запорожской области.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина обратила внимание на беспрецедентный характер повреждений станции. По ее словам, атака ВСУ попрала базовые принципы МАГАТЭ, нарушив физическую целостность объекта. Как отметила Яшина, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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