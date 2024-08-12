https://ria.ru/20240812/zaes-1965572887.html

ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме"

ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 12.08.2024

ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме"

Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:15

2024-08-12T00:15

2024-08-12T01:19

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская область

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка, заявила госкорпорация "Росатом"."В результате атаки вооруженных сил Украины серьёзно повреждена градирня Запорожской АЭС", — говорится в заявлении.По данным "Росатома", "11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен"."Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка", — отмечает "Росатом".В госкорпорации добавили, что удар наносился по охлаждающему оборудованию электростанции. Это позволяет считать атаку ВСУ актом ядерного терроризма, подчеркнул "Росатом".В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Глава региона отметил, что все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Пожар на станции не несет никакой угрозы для Энергодара и Запорожской области.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина обратила внимание на беспрецедентный характер повреждений станции. По ее словам, атака ВСУ попрала базовые принципы МАГАТЭ, нарушив физическую целостность объекта. Как отметила Яшина, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности.

https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, россия, запорожская аэс