https://ria.ru/20240812/zaes--1965811850.html

На ЗАЭС рассказали о проверке градирни инспекторами МАГАТЭ

На ЗАЭС рассказали о проверке градирни инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 12.08.2024

На ЗАЭС рассказали о проверке градирни инспекторами МАГАТЭ

Инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:52

2024-08-12T21:52

2024-08-12T21:52

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

днепр (город)

энергодар

европа

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965638379_0:402:1100:1021_1920x0_80_0_0_cb10b0ccdf7662f351e30ce3a5cf538d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой, заявил директор станции Юрий Черничук. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. "Вчера во время пожара им (инспекторам МАГАТЭ – ред.) была доведена информация о том, что случилось. Они запросили у нас по возможности быстро им продемонстрировать это место, мы их сегодня утром привезли сюда, показали им остатки того, что горело, показали им остатки того пластика (сепараторы пара – ред.), показали пострадавшую градирню, показали рабочую – чтобы они смоги почувствовать разницу", - рассказал журналистам Черничук. Он показал последствия пожара инспекторам МАГАТЭ и рассказал им об устройстве градирни. Он назвал домыслами утверждения в СМИ о том, что в градирне якобы горели покрышки. "По поводу покрышек или бочек с топливом – вчера в СМИ не очень дружественных нам было много публикаций, что мы тут покрышки жжем, трупы жжем, бочки с топливом – чтобы дескать напугать население, в общем, с какими-то им одним понятными целями. Мы тоже, не меньше инспекторов были заинтересованы показать, что нет здесь остатков покрышек, нет костей, нет бочек сгоревших. А есть те элементы, которые горели и остатки им показали, разрешили взять образцы этих элементов, чтобы рассеять все возможные сомнения о том, что горело 11 августа на Запорожской АЭС", - сказал директор. В пояснении инспекторам МАГАТЭ, присутствующим на станции, директор пояснил, что высота атакованного сооружения составляет 120 метров. Дрон влетел в градирню сверху и в результате взрыва поджег пластиковые сепараторы пара, установленные внутри сооружения. За счет естественной тяги пожар быстро распространился внутри градирни, отметил он, что привело к полному выгоранию пластиковых элементов. Он не исключил, что дрон мог нести и горючие жидкости. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965811422.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965670894.html

днепр (город)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, днепр (город), энергодар, европа, происшествия