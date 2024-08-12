https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965791386.html
В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей
В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей - РИА Новости, 12.08.2024
В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей
Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, которого подозревают в совершении незаконных финансовых операций, в рамках которых он обналичил более РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
россия
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, которого подозревают в совершении незаконных финансовых операций, в рамках которых он обналичил более 176 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике. По версии полиции, с 2017 по 2024 год 39-летний местный житель совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, используя реквизиты и расчётные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой деятельности. "По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей", говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955230873.html
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россия, происшествия
В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей
МВД РФ: в КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 млн рублей