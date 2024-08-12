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Путин назвал главную задачу в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
Путин назвал главную задачу в Курской области
Путин назвал главную задачу в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:09
2024-08-12T15:09
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите. "Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях в режиме.
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россия, курская область, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Общество
Путин назвал главную задачу в Курской области

Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите.
"Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях в режиме.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу Минобороны
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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