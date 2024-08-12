https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

Путин назвал главную задачу в Курской области

Путин назвал главную задачу в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Путин назвал главную задачу в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:09

2024-08-12T15:09

2024-08-12T15:09

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите. "Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях в режиме.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, владимир путин, общество