https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
Путин назвал главную задачу в Курской области
Путин назвал главную задачу в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:09
2024-08-12T15:09
2024-08-12T15:09
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965667535_0:131:2964:1798_1920x0_80_0_0_8158164058d6b0b5892ac22f0389bd6a.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите. "Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях в режиме.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965667535_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ee7855a0de72eb93ad98b9b4cfed4889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Общество
Путин назвал главную задачу в Курской области
Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе