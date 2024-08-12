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Путин назвал главную задачу Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 12.08.2024 (обновлено: 17:37 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html
Путин назвал главную задачу Минобороны
Путин назвал главную задачу Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу Минобороны
Президент Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны выдавливание ВСУ с российской территории. Об этом он заявил на на оперативном совещании. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:05
2024-08-12T17:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны выдавливание ВСУ с российской территории. Об этом он заявил на на оперативном совещании. "Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", — сказал глава государства. Он также перечислил другие основные цели. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Гражданским ведомствам поручается заняться снабжением силовых структур всем необходимым, а руководителям регионов — оказать поддержку мирным гражданам, нуждающимся в помощи и защите.Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заключил президент.Вторжение в Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты и 136 боевых бронемашин.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин назвал главную задачу Минобороны

Путин назвал главной задачей Минобороны выбить противника с территории России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны выдавливание ВСУ с российской территории. Об этом он заявил на на оперативном совещании.
"Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", — сказал глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
Он также перечислил другие основные цели. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Гражданским ведомствам поручается заняться снабжением силовых структур всем необходимым, а руководителям регионов — оказать поддержку мирным гражданам, нуждающимся в помощи и защите.
Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заключил президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00

Вторжение в Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты и 136 боевых бронемашин.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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