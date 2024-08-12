Путин назвал главную задачу Минобороны
Путин назвал главной задачей Минобороны выбить противника с территории России
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны выдавливание ВСУ с российской территории. Об этом он заявил на на оперативном совещании.
"Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", — сказал глава государства.
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Он также перечислил другие основные цели. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Гражданским ведомствам поручается заняться снабжением силовых структур всем необходимым, а руководителям регионов — оказать поддержку мирным гражданам, нуждающимся в помощи и защите.
Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заключил президент.
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Вторжение в Курскую область
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты и 136 боевых бронемашин.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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