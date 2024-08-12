https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html

Путин назвал главную задачу Минобороны

Путин назвал главную задачу Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024

Путин назвал главную задачу Минобороны

Президент Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны выдавливание ВСУ с российской территории. Об этом он заявил на на оперативном совещании. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:05

2024-08-12T15:05

2024-08-12T17:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны выдавливание ВСУ с российской территории. Об этом он заявил на на оперативном совещании. "Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", — сказал глава государства. Он также перечислил другие основные цели. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Гражданским ведомствам поручается заняться снабжением силовых структур всем необходимым, а руководителям регионов — оказать поддержку мирным гражданам, нуждающимся в помощи и защите.Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заключил президент.Вторжение в Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты и 136 боевых бронемашин.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)