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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 12.08.2024 (обновлено: 10:30 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vzryv-1965637699.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в понедельник в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:29
2024-08-12T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога. "В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

"Общественное": в Миргороде Полтавской области прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога.
"В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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