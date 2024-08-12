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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в понедельник в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:29
2024-08-12T10:29
2024-08-12T10:30
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога. "В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Миргороде Полтавской области прогремел взрыв