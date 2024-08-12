https://ria.ru/20240812/vybory-1965750983.html

Блок "Победа" обжаловал запрет на участие в выборах в Молдавии

Блок "Победа" обжаловал запрет на участие в выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.08.2024

Блок "Победа" обжаловал запрет на участие в выборах в Молдавии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" обжаловал запрет на регистрацию для участия в президентских выборах, сообщила на брифинге депутат парламента, одна из... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:16

2024-08-12T16:16

2024-08-12T17:33

молдавия

блок "победа"

в мире

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" обжаловал запрет на регистрацию для участия в президентских выборах, сообщила на брифинге депутат парламента, одна из лидеров политсилы Марина Таубер."Мы стали свидетелями незаконного и несправедливого решения, принятого Центральной избирательной комиссией под четким контролем Майи Санду. Сообщаем всем заинтересованным, что, как мы и обещали, данный запрет был оспорен в Апелляционной палате Кишинева. Мы ждем корректного решения суда", — сказала она.Таубер назвала отказ в регистрации блока циничным и неправомерным актом. Правовых оснований для такого решения нет, так как "Победа" представила все необходимые документы в полном соответствии с процедурой, а все запросы ЦИК получили ответы, подчеркнула она."Очевидно, что вице-председатель ЦИК Павел Постикэ действовал по указке сверху, что привело к предсказуемому, но абсурдному и незаконному решению. Избирком утверждал, что название блока совпадает с названием одной из партий-членов, но эти названия не являются полностью идентичными. Более того, закон ограничивает использование одинаковых названий только для формирований, которые не имеют официальной связи друг с другом, а в данном случае существует только один блок и партии, входящие в него", — отметила депутат.ЦИК Молдавии 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, сославшись на идентичность названия блока и партии "Победа — Виктория", которая входит в его состав.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Пока что о намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующую главу государства Майю Санду.Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новую политсилу вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html

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молдавия, блок "победа" , в мире, марина таубер, майя санду