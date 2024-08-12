https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html

Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича

Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича - РИА Новости, 12.08.2024

Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича

Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:20

2024-08-12T09:20

2024-08-12T09:20

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. По словам Вулина, в этом контексте необходимо рассматривать и нынешние протесты в Сербии связи с планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий. "МИД РФ ясно указал, что эти протесты – платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.

https://ria.ru/20240710/eltsin-1958689911.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, справки, сербия, гаага, югославия, слободан милошевич, александр вулин, александр вучич, нато