Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html
Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича
Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича - РИА Новости, 12.08.2024
Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича
Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:20
2024-08-12T09:20
в мире
справки
сербия
гаага
югославия
слободан милошевич
александр вулин
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. По словам Вулина, в этом контексте необходимо рассматривать и нынешние протесты в Сербии связи с планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий. "МИД РФ ясно указал, что эти протесты – платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
https://ria.ru/20240710/eltsin-1958689911.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
сербия
гаага
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, сербия, гаага, югославия, слободан милошевич, александр вулин, александр вучич, нато
В мире, Справки, Сербия, Гаага, Югославия, Слободан Милошевич, Александр Вулин, Александр Вучич, НАТО
Вице-премьер Сербии рассказал, что Запад готовит для президента Вучича

Вице-премьер Вулин: Запад готовит для Вучича то же, что устроил Милошевичу

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
По словам Вулина, в этом контексте необходимо рассматривать и нынешние протесты в Сербии связи с планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий.
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
10 июля, 10:55
"МИД РФ ясно указал, что эти протесты – платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).
Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
Разрушенное здание в результате обстрелов в Косово - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Постыдная война Запада
24 марта, 08:00
 
В миреСправкиСербияГаагаЮгославияСлободан МилошевичАлександр ВулинАлександр ВучичНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала