https://ria.ru/20240812/vuchich-1965601022.html
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича
Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:45
2024-08-12T08:45
2024-08-12T08:45
в мире
сербия
словакия
сша
александр вучич
александр вулин
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936863447_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b29fa3e7d731acf4b605733fcaf508f7.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Вулин ранее высказал уверенность, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии также находится в опасности. "Вучич – человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих – ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.
https://ria.ru/20240715/lidery-1959629518.html
сербия
словакия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936863447_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_16aa38f7be11330741399ce8936775af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, словакия, сша, александр вучич, александр вулин, роберт фицо
В мире, Сербия, Словакия, США, Александр Вучич, Александр Вулин, Роберт Фицо
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича
Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы