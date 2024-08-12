https://ria.ru/20240812/vuchich-1965601022.html

В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича

В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича - РИА Новости, 12.08.2024

В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича

Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:45

2024-08-12T08:45

2024-08-12T08:45

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сербия

словакия

сша

александр вучич

александр вулин

роберт фицо

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Вулин ранее высказал уверенность, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии также находится в опасности. "Вучич – человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих – ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.

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словакия

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в мире, сербия, словакия, сша, александр вучич, александр вулин, роберт фицо