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В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича - РИА Новости, 12.08.2024
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08:45 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vuchich-1965601022.html
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича
Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:45
2024-08-12T08:45
в мире
сербия
словакия
сша
александр вучич
александр вулин
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Вулин ранее высказал уверенность, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии также находится в опасности. "Вучич – человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих – ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.
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в мире, сербия, словакия, сша, александр вучич, александр вулин, роберт фицо
В мире, Сербия, Словакия, США, Александр Вучич, Александр Вулин, Роберт Фицо
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича

Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Вулин ранее высказал уверенность, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии также находится в опасности.
"Вучич – человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих – ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", - заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).
Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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В миреСербияСловакияСШААлександр ВучичАлександр ВулинРоберт Фицо
 
 
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