https://ria.ru/20240812/vuchich-1965599182.html
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
После покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа опасность грозит президенту Сербии Александру Вучичу,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:23
2024-08-12T08:23
2024-08-12T10:50
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. После покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа опасность грозит президенту Сербии Александру Вучичу, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью РИА Новости."Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет", — сказал он.По мнению Вулина, жизнь Вучича находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против России, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. "Таких немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", — добавил вице-премьер, который до того последовательно возглавлял Минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии.Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, и призвал повысить меры безопасности главы сербского государства.Запад готовит для Вучича то же, что устроил Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге, добавил вице-премьер."МИД России ясно указал, что эти протесты — платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти", — полагает Вулин.В конце прошлой недели президент Сербии заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в стране госперевороте. Это произошло на фоне массовых акций протеста против добычи лития. По словам Вулина, цель этих протестов — не защита экологии, а свержение нынешней власти.
https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html
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в мире, словакия, сша, сербия, александр вулин, роберт фицо, дональд трамп
В мире, Словакия, США, Сербия, Александр Вулин, Роберт Фицо, Дональд Трамп
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
Вулин назвал Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. После покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа опасность грозит президенту Сербии Александру Вучичу, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью РИА Новости.
«
"Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине
, что-то происходит, кто-то в них стреляет", — сказал он.
По мнению Вулина, жизнь Вучича находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против России, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.
"Таких немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", — добавил вице-премьер, который до того последовательно возглавлял Минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии.
Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, и призвал повысить меры безопасности главы сербского государства.
Запад готовит для Вучича то же, что устроил Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге, добавил вице-премьер.
"МИД России ясно указал, что эти протесты — платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти", — полагает Вулин.
В конце прошлой недели президент Сербии заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в стране госперевороте. Это произошло на фоне массовых акций протеста против добычи лития. По словам Вулина, цель этих протестов — не защита экологии, а свержение нынешней власти.