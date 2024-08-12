https://ria.ru/20240812/vtb-1965659372.html
ВТБ и "Алмаз-Антей" на форуме "Армия" договорились о сотрудничестве
ВТБ и "Алмаз-Антей" на форуме "Армия" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.08.2024
ВТБ и "Алмаз-Антей" на форуме "Армия" договорились о сотрудничестве
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и банк ВТБ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:54
2024-08-12T11:54
2024-08-12T11:54
кубинка
форум "армия — 2024"
втб (банк)
концерн пво "алмаз-антей"
ян новиков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и банк ВТБ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что подписи под документом поставили гендиректор концерна Ян Новиков и заместитель президента – председателя правления банка Валерий Лукьяненко. По данным пресс-службы, соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами концерна, предоставление финансирования инвестиционных проектов и организацию комплексного обслуживания концерна. Также в соответствии с документом банк будет предоставлять полный спектр банковских услуг для работников предприятий холдинга. "Банк ВТБ и концерн ВКО "Алмаз-Антей" связывает многолетнее сотрудничество. При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственных кластеров – Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей". Взаимодействие банка с лидером отечественного оборонно-промышленного комплекса и машиностроения служит максимально эффективному развитию внутрироссийского производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции", - отметил Лукьяненко, его слова приводит пресс-служба. По словам Новикова, концерн давно и успешно сотрудничает с банком, ведет совместную работу по широкому кругу направлений. Подписание данного соглашения позволит еще эффективнее реализовывать текущие планы и новые проекты, что положительно скажется на выполнении гособоронзаказа и программы диверсификации. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/vtb-1965652856.html
https://ria.ru/20240812/vtb-1965652856.html
кубинка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубинка, форум "армия — 2024", втб (банк), концерн пво "алмаз-антей", ян новиков
Кубинка, Форум "Армия — 2024", ВТБ (банк), Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Ян Новиков
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и банк ВТБ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что подписи под документом поставили гендиректор концерна Ян Новиков
и заместитель президента – председателя правления банка Валерий Лукьяненко.
По данным пресс-службы, соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами концерна, предоставление финансирования инвестиционных проектов и организацию комплексного обслуживания концерна. Также в соответствии с документом банк будет предоставлять полный спектр банковских услуг для работников предприятий холдинга.
"Банк ВТБ и концерн ВКО "Алмаз-Антей
" связывает многолетнее сотрудничество. При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственных кластеров – Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей". Взаимодействие банка с лидером отечественного оборонно-промышленного комплекса и машиностроения служит максимально эффективному развитию внутрироссийского производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции", - отметил Лукьяненко, его слова приводит пресс-служба.
По словам Новикова, концерн давно и успешно сотрудничает с банком, ведет совместную работу по широкому кругу направлений. Подписание данного соглашения позволит еще эффективнее реализовывать текущие планы и новые проекты, что положительно скажется на выполнении гособоронзаказа и программы диверсификации.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.