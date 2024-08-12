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ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках

ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках - РИА Новости, 12.08.2024

ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках

"Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:28

2024-08-12T11:28

2024-08-12T11:28

форум "армия — 2024"

кубинка

дмитрий леликов

ростех

втб (банк)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха". Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов. Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html

кубинка

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

форум "армия — 2024", кубинка, дмитрий леликов, ростех, втб (банк)