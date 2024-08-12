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ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках
ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках - РИА Новости, 12.08.2024
ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках
"Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:28
2024-08-12T11:28
2024-08-12T11:28
форум "армия — 2024"
кубинка
дмитрий леликов
ростех
втб (банк)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха". Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов. Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2024", кубинка, дмитрий леликов, ростех, втб (банк)
Форум "Армия — 2024", Кубинка, Дмитрий Леликов, Ростех, ВТБ (банк)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха".
Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов
.
Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.