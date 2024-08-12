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ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках - РИА Новости, 12.08.2024
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11:28 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vtb-1965652856.html
ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках
ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках - РИА Новости, 12.08.2024
ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках
"Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:28
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форум "армия — 2024"
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дмитрий леликов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха". Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов. Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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форум "армия — 2024", кубинка, дмитрий леликов, ростех, втб (банк)
Форум "Армия — 2024", Кубинка, Дмитрий Леликов, Ростех, ВТБ (банк)

ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха".
Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов.
Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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Форум "Армия — 2024"КубинкаДмитрий ЛеликовРостехВТБ (банк)
 
 
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