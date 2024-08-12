https://ria.ru/20240812/vsu-1965798177.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.08.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили в понедельник вечером 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:38

2024-08-12T19:38

2024-08-12T19:38

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

россия

нато

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник вечером 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 19.05 по 19.15 выпустили девять снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240812/gorlovka-1965767011.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

горловка

россия

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петровский район, донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, россия, нато