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В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 12.08.2024 (обновлено: 18:44 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965780676.html
В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ
В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ
В Курской области взяли в плен штурмовую команду 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:00
2024-08-12T18:44
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 12 авг — РИА Новости. В Курской области взяли в плен штурмовую команду 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сказал собеседник агентства. По его словам, военные ВСУ попали в плен под населенным пунктом Мартыновка.Ранее в Следственном комитете сообщали о возбуждении уголовного дела против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение.Владимир Путин заявил, что этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/napadenie-1965702639.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965702897.html
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курская область
россия
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Штурмовая команда украинских военных, взятая в плен в Курской области
Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек взята в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Один из ее командиров проходит подозреваемым по уголовному делу, которое по факту нападения на российский регион завел СК.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов, владимир путин, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, донецкая народная республика
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ

В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ в составе пяти человек

Читать ria.ru в
КУРСК, 12 авг — РИА Новости. В Курской области взяли в плен штурмовую команду 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, военные ВСУ попали в плен под населенным пунктом Мартыновка.
Ранее в Следственном комитете сообщали о возбуждении уголовного дела против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.
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Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение.
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Владимир Путин заявил, что этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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