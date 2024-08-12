https://ria.ru/20240812/vsu-1965780676.html

В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ

В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ

В Курской области взяли в плен штурмовую команду 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:00

2024-08-12T18:00

2024-08-12T18:44

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

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КУРСК, 12 авг — РИА Новости. В Курской области взяли в плен штурмовую команду 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сказал собеседник агентства. По его словам, военные ВСУ попали в плен под населенным пунктом Мартыновка.Ранее в Следственном комитете сообщали о возбуждении уголовного дела против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение.Владимир Путин заявил, что этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/napadenie-1965702639.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965702897.html

https://ria.ru/20240812/obstrel-1965736733.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

суджанский район

донецкая народная республика

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Штурмовая команда украинских военных, взятая в плен в Курской области Штурмовая команда украинских военных в составе пяти человек взята в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Плененные служили в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Один из ее командиров проходит подозреваемым по уголовному делу, которое по факту нападения на российский регион завел СК. 2024-08-12T18:00 true PT0M14S

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