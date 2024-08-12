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ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html
ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО
ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО - РИА Новости, 12.08.2024
ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО
Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:40
2024-08-12T16:40
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
нато
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО. По изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы", - сказала она. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965748021.html
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курская область, россия, брянская область, нато, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО

СК: ВСУ используют в Курской области оружие и тяжелую технику стран НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ, боевой машины пехоты "Bradley" производства США, в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ, боевой машины пехоты Bradley производства США, в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Уничтожение бронетехники ВСУ, боевой машины пехоты "Bradley" производства США, в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«
"В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО. По изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы", - сказала она.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Курской области выкопали 40-километровый противотанковый ров
Вчера, 16:03
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьНАТОВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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