https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html

ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО

ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО - РИА Новости, 12.08.2024

ВСУ используют в Курской области вооружение, поставленное странами НАТО

Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:40

2024-08-12T16:40

2024-08-12T16:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

нато

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО. По изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы", - сказала она. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965748021.html

https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, нато, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)