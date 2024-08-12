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"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 12.08.2024 (обновлено: 15:55 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965718771.html
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
Украина потеряет целые бригады и незаменимую технику, если не выведет войска из Курской области, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:44
2024-08-12T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина потеряет целые бригады и незаменимую технику, если не выведет войска из Курской области, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X."Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.По мнению генерала, ВСУ могут ставить целью закрепление в курском приграничье до начала переговоров с Россией, что, по словам Райана, не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск."Это самый рискованный вариант, поскольку украинские позиции включают в себя множество небольших выступов, которые могут быть легко отрезаны и уничтожены", — уточнил он.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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безопасность, россия, курская область, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области

Генерал Райан: ВСУ потеряют целые бригады, если не покинут Курскую область

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина потеряет целые бригады и незаменимую технику, если не выведет войска из Курской области, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X.
"Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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По мнению генерала, ВСУ могут ставить целью закрепление в курском приграничье до начала переговоров с Россией, что, по словам Райана, не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск.
«
"Это самый рискованный вариант, поскольку украинские позиции включают в себя множество небольших выступов, которые могут быть легко отрезаны и уничтожены", — уточнил он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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