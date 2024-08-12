https://ria.ru/20240812/vsu-1965718771.html

"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области

"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области

Украина потеряет целые бригады и незаменимую технику, если не выведет войска из Курской области, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:44

2024-08-12T14:44

2024-08-12T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

сумская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b4afb0bb2f93bcee295ffb989664ccc.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина потеряет целые бригады и незаменимую технику, если не выведет войска из Курской области, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X."Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.По мнению генерала, ВСУ могут ставить целью закрепление в курском приграничье до начала переговоров с Россией, что, по словам Райана, не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск."Это самый рискованный вариант, поскольку украинские позиции включают в себя множество небольших выступов, которые могут быть легко отрезаны и уничтожены", — уточнил он.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/kiev-1965728864.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

россия

курская область

сумская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, валерий герасимов, владимир путин