https://ria.ru/20240812/vsu-1965711042.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 12.08.2024

Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:12

2024-08-12T14:12

2024-08-12T15:55

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

курск

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, ВСУ лишились 47 автомобилей, четырех ЗРК, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии, добавляется в заявлении.При этом, по данным Минобороны, только за сутки Украина потеряла до 260 солдат. Также уничтожены 31 единица бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965709955.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курск