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Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 12.08.2024 (обновлено: 15:55 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965711042.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:12
2024-08-12T15:55
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
курск
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, ВСУ лишились 47 автомобилей, четырех ЗРК, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии, добавляется в заявлении.При этом, по данным Минобороны, только за сутки Украина потеряла до 260 солдат. Также уничтожены 31 единица бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965709955.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965702766.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курск
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курск
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за неделю боев на Курском направлении

© Kadyrov_95 / TelegramУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Kadyrov_95 / Telegram
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.
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Помимо этого, ВСУ лишились 47 автомобилей, четырех ЗРК, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии, добавляется в заявлении.
При этом, по данным Минобороны, только за сутки Украина потеряла до 260 солдат. Также уничтожены 31 единица бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курск
 
 
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