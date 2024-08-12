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Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:12
2024-08-12T14:12
2024-08-12T15:55
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за все время боев на Курском направлении, сообщили в Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, ВСУ лишились 47 автомобилей, четырех ЗРК, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии, добавляется в заявлении.При этом, по данным Минобороны, только за сутки Украина потеряла до 260 солдат. Также уничтожены 31 единица бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965709955.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курск
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курск
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за неделю боев на Курском направлении