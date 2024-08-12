ВСУ повредили дома и автомобили при обстреле Шебекино
Гладков: несколько домов и машины повреждены при обстреле Шебекинского округа
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобили повреждены при обстреле со стороны Украины Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под ударом ВСУ Шебекинский городской округ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, в одном частном доме посечён забор. Также в результате прилёта снаряда на территории спортплощадки повреждён спортивный инвентарь", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Он добавил, что при обстреле села Новая Таволжанка в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. В селе Белянка дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Осколками посечены кузов и стёкла грузового и легкового автомобилей. В хуторе Балки в результате прилёта боеприпаса выбиты окна и посечён фасад частного домовладения, уточнил губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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