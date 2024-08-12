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ВСУ повредили дома и автомобили при обстреле Шебекино - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vsu-1965705552.html
ВСУ повредили дома и автомобили при обстреле Шебекино
ВСУ повредили дома и автомобили при обстреле Шебекино - РИА Новости, 12.08.2024
ВСУ повредили дома и автомобили при обстреле Шебекино
Несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобили повреждены при обстреле со стороны Украины Шебекинского округа Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:59
2024-08-12T13:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобили повреждены при обстреле со стороны Украины Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под ударом ВСУ Шебекинский городской округ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, в одном частном доме посечён забор. Также в результате прилёта снаряда на территории спортплощадки повреждён спортивный инвентарь", - написал Гладков. Он добавил, что при обстреле села Новая Таволжанка в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. В селе Белянка дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Осколками посечены кузов и стёкла грузового и легкового автомобилей. В хуторе Балки в результате прилёта боеприпаса выбиты окна и посечён фасад частного домовладения, уточнил губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили дома и автомобили при обстреле Шебекино

Гладков: несколько домов и машины повреждены при обстреле Шебекинского округа

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобили повреждены при обстреле со стороны Украины Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под ударом ВСУ Шебекинский городской округ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, в одном частном доме посечён забор. Также в результате прилёта снаряда на территории спортплощадки повреждён спортивный инвентарь", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Он добавил, что при обстреле села Новая Таволжанка в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. В селе Белянка дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Осколками посечены кузов и стёкла грузового и легкового автомобилей. В хуторе Балки в результате прилёта боеприпаса выбиты окна и посечён фасад частного домовладения, уточнил губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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