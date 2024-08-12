https://ria.ru/20240812/vsu-1965702897.html

Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область

Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область

Украинский военнопленный рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:51

2024-08-12T13:51

2024-08-12T14:23

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках, кадры с его признанием публикует ФСБ."Когда пересекали границу с Россией... в рации разбирал речь на английском, польском, может быть, даже французском", - сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким."Когда тоже заняли позиции, с начальством, с нашими выходили (в эфир - ред.) - слышали, что-то говорят по-английски", - добавил он.Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965711042.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)