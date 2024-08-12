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Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область
Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область
Украинский военнопленный рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:51
2024-08-12T13:51
2024-08-12T14:23
курская область
вооруженные силы украины
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках, кадры с его признанием публикует ФСБ."Когда пересекали границу с Россией... в рации разбирал речь на английском, польском, может быть, даже французском", - сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким."Когда тоже заняли позиции, с начальством, с нашими выходили (в эфир - ред.) - слышали, что-то говорят по-английски", - добавил он.Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965711042.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пленный ВСУ рассказал о наемниках в рядах нападавших на Курскую область
Пленный ВСУ: в рядах нападавших на Курскую область были иностранные наемники