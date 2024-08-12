https://ria.ru/20240812/vsu-1965702766.html

Пленный заявил, что ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода

Пленный заявил, что ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода - РИА Новости, 12.08.2024

Пленный заявил, что ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода

Украинский военнопленный заявил, что ВСУ после нападения на Курскую область ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, видео с его признанием публикует ФСБ... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:49

2024-08-12T13:49

2024-08-12T14:08

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный заявил, что ВСУ после нападения на Курскую область ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, видео с его признанием публикует ФСБ России.Пленный рассказал, что его зовут Полторацкий Руслан Николаевич, 1997 года рождения."Цель нашей операции, как мне объяснили, была такая - из Сумской области со всех сторон выдвигаются разные подразделения, разные бригады... Наша цель - дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была бы возможность поменять территории - наши на ваши", - сказал пленный.Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также он рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли у нести.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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курская область

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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода. Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров. 2024-08-12T13:49 true PT4M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгород, курск, вооруженные силы украины, курская область, белгородская область