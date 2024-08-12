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"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии - РИА Новости, 12.08.2024
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13:24 12.08.2024 (обновлено: 16:44 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965693816.html
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии - РИА Новости, 12.08.2024
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии
Солдаты ВСУ ожидают скорого захвата Нью-Йорка в ДНР российскими военнослужащими, об этом рассказал в своем аккаунте Х журналист Кристофер Миллер. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:24
2024-08-12T16:44
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ ожидают скорого захвата Нью-Йорка в ДНР российскими военнослужащими, об этом рассказал в своем аккаунте Х журналист Кристофер Миллер."Это может произойти хоть завтра", — привел он слова одного из украинских военных.Накануне в Минобороны России сообщали о занятии группировкой войск "Центр" ВС России более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии

Журналист Миллер: в ВСУ признают, что ВС России могут скоро взять Нью-Йорк

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ ожидают скорого захвата Нью-Йорка в ДНР российскими военнослужащими, об этом рассказал в своем аккаунте Х журналист Кристофер Миллер.
"Это может произойти хоть завтра", — привел он слова одного из украинских военных.
Накануне в Минобороны России сообщали о занятии группировкой войск "Центр" ВС России более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 12:12
 
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