https://ria.ru/20240812/vsu-1965693816.html

"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии

"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии - РИА Новости, 12.08.2024

"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии

Солдаты ВСУ ожидают скорого захвата Нью-Йорка в ДНР российскими военнослужащими, об этом рассказал в своем аккаунте Х журналист Кристофер Миллер. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:24

2024-08-12T13:24

2024-08-12T16:44

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ ожидают скорого захвата Нью-Йорка в ДНР российскими военнослужащими, об этом рассказал в своем аккаунте Х журналист Кристофер Миллер."Это может произойти хоть завтра", — привел он слова одного из украинских военных.Накануне в Минобороны России сообщали о занятии группировкой войск "Центр" ВС России более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины