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WSJ узнала мнение военных ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vsu-1965679880.html
WSJ узнала мнение военных ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область
WSJ узнала мнение военных ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
WSJ узнала мнение военных ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область
Украинские войска испытывают недостаток людей и военного оборудования на линиях фронта, военные не понимают, почему силы были направлены для нападения на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:39
2024-08-12T12:39
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска испытывают недостаток людей и военного оборудования на линиях фронта, военные не понимают, почему силы были направлены для нападения на Курскую область, которую в РФ назвали терактом, когда они "крайне необходимы" в других районах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. "Может быть, я в таком же положении, как и рядовой, который не понимает, почему он должен удерживать окоп. Но тысяча мужчин крайне сильно нужны здесь", - сказал изданию командующий украинским батальоном вблизи Покровска. Издание отмечает, что Киеву для поддержания атаки на Курскую область придется перебрасывать дополнительные ресурсы, хотя аналитики считают, что сама операция не изменит положения ВСУ на "восточном фронте". "Операция в Курске требует существенных ресурсов, особенно пехоты, которые крайне необходимы где-то еще", - выразил мнение базирующийся в Вене аналитик Франц-Штефан Гади. Военные из украинских бригад также подвергают сомнению возможные надежды в Киеве на то, что в результате атаки на Курскую область Россия может перераспределить ресурсы и перенаправить их с других районов, они заявляют, что ситуация для ВСУ на фронте не изменилась. "Мы не чувствуем каких-либо изменений на данный момент. Россияне не собираются перенаправлять какие-либо войска с востока в Курск", - считает украинский военный, участвующий в боях в районе Часова Яра. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
россия
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курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
WSJ узнала мнение военных ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область

WSJ: ВСУ испытывают недостаток людей и военного оборудования на линии фронта

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска испытывают недостаток людей и военного оборудования на линиях фронта, военные не понимают, почему силы были направлены для нападения на Курскую область, которую в РФ назвали терактом, когда они "крайне необходимы" в других районах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.
"Может быть, я в таком же положении, как и рядовой, который не понимает, почему он должен удерживать окоп. Но тысяча мужчин крайне сильно нужны здесь", - сказал изданию командующий украинским батальоном вблизи Покровска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Издание отмечает, что Киеву для поддержания атаки на Курскую область придется перебрасывать дополнительные ресурсы, хотя аналитики считают, что сама операция не изменит положения ВСУ на "восточном фронте".
"Операция в Курске требует существенных ресурсов, особенно пехоты, которые крайне необходимы где-то еще", - выразил мнение базирующийся в Вене аналитик Франц-Штефан Гади.
Военные из украинских бригад также подвергают сомнению возможные надежды в Киеве на то, что в результате атаки на Курскую область Россия может перераспределить ресурсы и перенаправить их с других районов, они заявляют, что ситуация для ВСУ на фронте не изменилась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
"Мы не чувствуем каких-либо изменений на данный момент. Россияне не собираются перенаправлять какие-либо войска с востока в Курск", - считает украинский военный, участвующий в боях в районе Часова Яра.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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