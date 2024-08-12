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В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 12.08.2024 (обновлено: 14:16 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html
В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 12.08.2024
В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Дзержинском, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:12
2024-08-12T14:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Дзержинском, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live". "На Торецком направлении мы достаточно существенно давим противника уже в самом населенном пункте и южнее, в районе Нью-Йорка, где противник пробовал контратаками нас останавливать, но у него не получилось. И там в оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком у него находится небольшая группировка, которая под постоянным огневым контролем. И у него сейчас болит голова по поводу того, чтобы вывести оттуда личный состав", — сказал он. Кроме того, Кимаковский напомнил об успехах российских войск на Покровском направлении. В частности, по его словам, в Гродовке удалось освободить несколько кварталов, продолжается давление на ВСУ в районе Новогродовки. Согласно сегодняшней сводке Минобороны, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Торецка, Гродовки и Миролюбовки. Украинские войска потеряли в этих боях около 400 солдат и 18 единиц техники, в том числе американские танк Abrams и две БМП Bradley.
https://ria.ru/20240809/dnr-1965201453.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком

Кимаковский: ВСУ оказались в оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Дзержинском, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".
"На Торецком направлении мы достаточно существенно давим противника уже в самом населенном пункте и южнее, в районе Нью-Йорка, где противник пробовал контратаками нас останавливать, но у него не получилось. И там в оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком у него находится небольшая группировка, которая под постоянным огневым контролем. И у него сейчас болит голова по поводу того, чтобы вывести оттуда личный состав", — сказал он.
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Кроме того, Кимаковский напомнил об успехах российских войск на Покровском направлении. В частности, по его словам, в Гродовке удалось освободить несколько кварталов, продолжается давление на ВСУ в районе Новогродовки.
Согласно сегодняшней сводке Минобороны, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Торецка, Гродовки и Миролюбовки. Украинские войска потеряли в этих боях около 400 солдат и 18 единиц техники, в том числе американские танк Abrams и две БМП Bradley.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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