https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html

В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком

В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 12.08.2024

В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком

Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Дзержинском, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:12

2024-08-12T12:12

2024-08-12T14:16

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Дзержинском, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live". "На Торецком направлении мы достаточно существенно давим противника уже в самом населенном пункте и южнее, в районе Нью-Йорка, где противник пробовал контратаками нас останавливать, но у него не получилось. И там в оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком у него находится небольшая группировка, которая под постоянным огневым контролем. И у него сейчас болит голова по поводу того, чтобы вывести оттуда личный состав", — сказал он. Кроме того, Кимаковский напомнил об успехах российских войск на Покровском направлении. В частности, по его словам, в Гродовке удалось освободить несколько кварталов, продолжается давление на ВСУ в районе Новогродовки. Согласно сегодняшней сводке Минобороны, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Торецка, Гродовки и Миролюбовки. Украинские войска потеряли в этих боях около 400 солдат и 18 единиц техники, в том числе американские танк Abrams и две БМП Bradley.

https://ria.ru/20240809/dnr-1965201453.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф