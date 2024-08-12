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В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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10:50 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vsu-1965641365.html
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ
Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:50
2024-08-12T10:50
в мире
киев
сша
украина
скотт риттер
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol."Если украинцам удастся успешно доставить эти F-16 на Украину, Россия уничтожит авиабазы, а если Украина попробует использовать эти истребители против российских сил, то их собьют", — сказал он.Риттер добавил, что присутствие на фронте западных истребителей — не более чем показательное представление.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбивать и уничтожать.
https://ria.ru/20240811/rossiya-1965512799.html
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в мире, киев, сша, украина, скотт риттер, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, США, Украина, Скотт Риттер, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, F-16
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: F-16 не смогут поправить положение ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol.
"Если украинцам удастся успешно доставить эти F-16 на Украину, Россия уничтожит авиабазы, а если Украина попробует использовать эти истребители против российских сил, то их собьют", — сказал он.
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Риттер добавил, что присутствие на фронте западных истребителей — не более чем показательное представление.
Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбивать и уничтожать.
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В миреКиевСШАУкраинаСкотт РиттерДжо БайденДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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