https://ria.ru/20240812/vsu-1965641365.html
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ
Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:50
2024-08-12T10:50
2024-08-12T10:50
в мире
киев
сша
украина
скотт риттер
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol."Если украинцам удастся успешно доставить эти F-16 на Украину, Россия уничтожит авиабазы, а если Украина попробует использовать эти истребители против российских сил, то их собьют", — сказал он.Риттер добавил, что присутствие на фронте западных истребителей — не более чем показательное представление.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбивать и уничтожать.
https://ria.ru/20240811/rossiya-1965512799.html
https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, скотт риттер, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, США, Украина, Скотт Риттер, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, F-16
В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: F-16 не смогут поправить положение ВСУ