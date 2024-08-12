https://ria.ru/20240812/vsu-1965641365.html

В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ

В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В США раскрыли, что уготовлено "чудо-оружию" ВСУ

Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:50

2024-08-12T10:50

2024-08-12T10:50

в мире

киев

сша

украина

скотт риттер

джо байден

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Киеву союзниками, не изменят положение ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Gegenpol."Если украинцам удастся успешно доставить эти F-16 на Украину, Россия уничтожит авиабазы, а если Украина попробует использовать эти истребители против российских сил, то их собьют", — сказал он.Риттер добавил, что присутствие на фронте западных истребителей — не более чем показательное представление.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбивать и уничтожать.

https://ria.ru/20240811/rossiya-1965512799.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, украина, скотт риттер, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16