Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки
Алаудинов: ВСУ в Курской области за сутки потеряли огромное число солдат
Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За последние сутки ВСУ потеряли в районе села Мартыновка в Курской области более трех десятков единиц техники и большое количество личного состава, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
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"За прошедшие сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО России уничтожено: один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин (разных марок и производителей), один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30. И на закуску: станция РЭР "Пластун" и огромное количество фашистов", — написал он.
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По словам Алаудинова, подобных потерь за день украинские войска не несли за все время специальной военной операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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