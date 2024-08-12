Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 12.08.2024 (обновлено: 11:47 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965598957.html
Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки
Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.08.2024
Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки
За последние сутки ВСУ потеряли в районе села Мартыновка в Курской области более трех десятков единиц техники и большое количество личного состава, заявил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:22
2024-08-12T11:47
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За последние сутки ВСУ потеряли в районе села Мартыновка в Курской области более трех десятков единиц техники и большое количество личного состава, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале. "За прошедшие сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО России уничтожено: один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин (разных марок и производителей), один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30. И на закуску: станция РЭР "Пластун" и огромное количество фашистов", — написал он. По словам Алаудинова, подобных потерь за день украинские войска не несли за все время специальной военной операции. Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов: ВСУ в Курской области за сутки потеряли огромное число солдат

© РИА НовостиАпты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За последние сутки ВСУ потеряли в районе села Мартыновка в Курской области более трех десятков единиц техники и большое количество личного состава, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
«
"За прошедшие сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО России уничтожено: один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин (разных марок и производителей), один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30. И на закуску: станция РЭР "Пластун" и огромное количество фашистов", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
По словам Алаудинова, подобных потерь за день украинские войска не несли за все время специальной военной операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Пенсионерка выходит из палатки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Везде раскиданы мины". Откровения бежавших от ударов ВСУ в Курской области
Вчера, 08:00
Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала