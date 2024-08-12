https://ria.ru/20240812/vsu-1965598957.html

Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.08.2024

Алаудинов рассказал об огромных потерях ВСУ в Курской области за сутки

За последние сутки ВСУ потеряли в районе села Мартыновка в Курской области более трех десятков единиц техники и большое количество личного состава, заявил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:22

2024-08-12T08:22

2024-08-12T11:47

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За последние сутки ВСУ потеряли в районе села Мартыновка в Курской области более трех десятков единиц техники и большое количество личного состава, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале. "За прошедшие сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО России уничтожено: один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин (разных марок и производителей), один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30. И на закуску: станция РЭР "Пластун" и огромное количество фашистов", — написал он. По словам Алаудинова, подобных потерь за день украинские войска не несли за все время специальной военной операции. Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность