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Российские врачи спасли пленного солдата ВСУ в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:47 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vrachi-1965585039.html
Российские врачи спасли пленного солдата ВСУ в крайне тяжелом состоянии
Российские врачи спасли пленного солдата ВСУ в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.08.2024
Российские врачи спасли пленного солдата ВСУ в крайне тяжелом состоянии
Российские врачи провели сложную многочасовую операцию украинскому военнослужащему, попавшему в плен в крайне тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:47
2024-08-12T03:47
специальная военная операция на украине
клещеевка
краматорск
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Российские врачи провели сложную многочасовую операцию украинскому военнослужащему, попавшему в плен в крайне тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости российские медики. "Приехал к нам в крайне тяжелом состоянии - (оно) обусловлено ранением живота, внутрибрюшным кровотечением, связанным с ранением левой доли печени, плюс кишечник был поврежден. Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени - фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось. Лечение геморрагического шока", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Сергей. Андрей Куришко 1976 года рождения, мобилизованный 2022 году в Краматорске, служил в противотанковом взводе, в плен попал в Клещеевке. Получил огнестрельное ранение при штурме его позиции. "Он уже до этого проходил оперативное лечение в прифронтовом стационаре. У нас операция была сложная, связанная с тем, что пациент был в состоянии геморрагического шока... Мы выполнили окончательную операцию на кишечнике, что позволило нам стабилизировать его состояние и вывести его из состояния шока", - рассказал в свою очередь Александр Бабич, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Дженелидзе, специалист по торакоабдоминальной хирургии. Военнопленный Куришко сказал, что благодарен врачам за оказанную помощь. В Минобороны РФ в мае сообщали, что подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий взяли под контроль Клещеевку в ДНР.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html
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клещеевка, краматорск, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Краматорск, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские врачи спасли пленного солдата ВСУ в крайне тяжелом состоянии

Российские врачи провели сложную операцию украинцу, попавшему в плен в Клещеевке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группы поисково-спасательной службы в зоне СВО
Военнослужащие группы поисково-спасательной службы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие группы поисково-спасательной службы в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Российские врачи провели сложную многочасовую операцию украинскому военнослужащему, попавшему в плен в крайне тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости российские медики.
"Приехал к нам в крайне тяжелом состоянии - (оно) обусловлено ранением живота, внутрибрюшным кровотечением, связанным с ранением левой доли печени, плюс кишечник был поврежден. Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени - фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось. Лечение геморрагического шока", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Сергей.
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Андрей Куришко 1976 года рождения, мобилизованный 2022 году в Краматорске, служил в противотанковом взводе, в плен попал в Клещеевке. Получил огнестрельное ранение при штурме его позиции.
"Он уже до этого проходил оперативное лечение в прифронтовом стационаре. У нас операция была сложная, связанная с тем, что пациент был в состоянии геморрагического шока... Мы выполнили окончательную операцию на кишечнике, что позволило нам стабилизировать его состояние и вывести его из состояния шока", - рассказал в свою очередь Александр Бабич, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Дженелидзе, специалист по торакоабдоминальной хирургии.
Военнопленный Куришко сказал, что благодарен врачам за оказанную помощь.
В Минобороны РФ в мае сообщали, что подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий взяли под контроль Клещеевку в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаКраматорскРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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