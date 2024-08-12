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В Воронеже при падении строительного лифта пострадали два человека
В Воронеже при падении строительного лифта пострадали два человека - РИА Новости, 12.08.2024
В Воронеже при падении строительного лифта пострадали два человека
Двое рабочих погибли и двое пострадали, по уточненным данным, в результате падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:27
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Двое рабочих погибли и двое пострадали, по уточненным данным, в результате падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, сообщило в Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону. Информация о падении лифта башенного крана на стройке на улице Ворошилова поступила в 10.16 мск понедельника. Представитель экстренных служб города сообщал РИА Новости, что пострадал мужчина 44 лет, его отправили в больницу скорой медицинской помощи, еще два человека погибли. "По сообщению о падении подъемной площадки башенного крана с людьми возле строящегося здания на улице Ворошилова города Воронежа проводится доследственная проверка. По предварительной информации, в результате падения площадки пострадало четверо рабочих – двое погибли и двое травмированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщает СУСК. Как информирует ГУМЧС РФ по региону, пострадавшие оказались заблокированы на высоте 18-го этажа. "В данный момент идет спуск тел погибших, на месте работают правоохранительные органы", - сообщает ГУМЧС.
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Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже при падении строительного лифта пострадали два человека
При падении подъемника крана в Воронеже пострадали два человека, двое погибли
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости.
Двое рабочих погибли и двое пострадали, по уточненным данным, в результате падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, сообщило в Telegram-канале
следственное управление СК РФ по региону.
Информация о падении лифта башенного крана на стройке на улице Ворошилова поступила в 10.16 мск понедельника. Представитель экстренных служб города сообщал РИА Новости, что пострадал мужчина 44 лет, его отправили в больницу скорой медицинской помощи, еще два человека погибли.
"По сообщению о падении подъемной площадки башенного крана с людьми возле строящегося здания на улице Ворошилова города Воронежа проводится доследственная проверка. По предварительной информации, в результате падения площадки пострадало четверо рабочих – двое погибли и двое травмированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщает СУСК.
Как информирует ГУМЧС РФ по региону, пострадавшие оказались заблокированы на высоте 18-го этажа.
"В данный момент идет спуск тел погибших, на месте работают правоохранительные органы", - сообщает ГУМЧС.