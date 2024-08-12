https://ria.ru/20240812/voronezh-1965701293.html
В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека
В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека - РИА Новости, 12.08.2024
В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека
Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:43
2024-08-12T13:43
2024-08-12T13:44
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. "Вызов медицинских бригад по адресу улица Ворошилова, 10/2 поступил в 10.16 мск (понедельника). Падение с высоты - оборвало лифт башенного крана. Сняли одного пострадавшего, мужчину 44 лет, отправили в больницу скорой медицинской помощи. Еще двое погибших, они наверху, их спустят вниз", - сказал собеседник агентства. По его словам, оборвавшийся лифт остановился на уровне 11-го этажа.
https://ria.ru/20240730/lift-1963020319.html
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Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека
На стройке в Воронеже упал лифт крана, два человека погибли, один пострадал
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Вызов медицинских бригад по адресу улица Ворошилова, 10/2 поступил в 10.16 мск (понедельника). Падение с высоты - оборвало лифт башенного крана. Сняли одного пострадавшего, мужчину 44 лет, отправили в больницу скорой медицинской помощи. Еще двое погибших, они наверху, их спустят вниз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оборвавшийся лифт остановился на уровне 11-го этажа.