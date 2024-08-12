https://ria.ru/20240812/voronezh-1965701293.html

В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека

В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека - РИА Новости, 12.08.2024

В Воронеже при падении строительного лифта погибли два человека

Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:43

2024-08-12T13:43

2024-08-12T13:44

происшествия

воронеж

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965699658_0:350:576:674_1920x0_80_0_0_6d8a041aaae54eb8016edd6c16796fa4.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. "Вызов медицинских бригад по адресу улица Ворошилова, 10/2 поступил в 10.16 мск (понедельника). Падение с высоты - оборвало лифт башенного крана. Сняли одного пострадавшего, мужчину 44 лет, отправили в больницу скорой медицинской помощи. Еще двое погибших, они наверху, их спустят вниз", - сказал собеседник агентства. По его словам, оборвавшийся лифт остановился на уровне 11-го этажа.

https://ria.ru/20240730/lift-1963020319.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия