Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, из них два – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале представительства.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13.35 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 14.10 и 14.40 было выпущено еще по три снаряда по указанному району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.