Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/vojska-1965739821.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, из них два – кассетного типа, сообщило... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:44
2024-08-12T15:44
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962035861_0:20:960:560_1920x0_80_0_0_dcdca537ef0c907707f232da8189b758.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, из них два – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13.35 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 14.10 и 14.40 было выпущено еще по три снаряда по указанному району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html
донецк
петровский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962035861_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_1cf4ec9185ce6946b85f992dc0bd661d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка

© Фото : пресс-служба главы ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, из них два – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале представительства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 13.35 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине
9 августа, 15:47
Отмечается, что в 14.10 и 14.40 было выпущено еще по три снаряда по указанному району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
9 августа, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала