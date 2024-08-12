https://ria.ru/20240812/voentorg-1965775656.html
Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях
Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях - РИА Новости, 12.08.2024
Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях
Руководитель "Военторга" Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:40
2024-08-12T17:40
2024-08-12T17:40
происшествия
россия
владимир павлов
военторг
дело о хищениях в парке "патриот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963463987_0:280:2820:1866_1920x0_80_0_0_8a61d56350a2bac8edf8d6d78fca1862.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде. Ранее суд отправил его в СИЗО до 30 сентября. Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность". По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963463987_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fdc73058803c33e55e26fac943f565b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир павлов, военторг, дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Россия, Владимир Павлов, Военторг, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях
Руководитель "Военторга" Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде.
Ранее суд отправил его в СИЗО до 30 сентября.
Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.