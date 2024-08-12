https://ria.ru/20240812/voentorg-1965775656.html

Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях

Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях - РИА Новости, 12.08.2024

Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях

Руководитель "Военторга" Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:40

2024-08-12T17:40

2024-08-12T17:40

происшествия

россия

владимир павлов

военторг

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде. Ранее суд отправил его в СИЗО до 30 сентября. Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность". По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир павлов, военторг, дело о хищениях в парке "патриот"