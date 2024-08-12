https://ria.ru/20240812/vlasti-1965664729.html

Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами

Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами - РИА Новости, 12.08.2024

Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами

Пресс-служба администрации Энергодара назвала вражескими вбросами слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:58

2024-08-12T11:58

2024-08-12T11:59

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пресс-служба администрации Энергодара назвала вражескими вбросами слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в понедельник заявила, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований. "Все слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг АЭС – это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику", - говорится в сообщении. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/gradirnya-1965601445.html

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