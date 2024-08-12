https://ria.ru/20240812/vlasti-1965664729.html
Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами
Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами - РИА Новости, 12.08.2024
Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами
Пресс-служба администрации Энергодара назвала вражескими вбросами слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:58
2024-08-12T11:58
2024-08-12T11:59
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пресс-служба администрации Энергодара назвала вражескими вбросами слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в понедельник заявила, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований. "Все слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг АЭС – это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику", - говорится в сообщении. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/gradirnya-1965601445.html
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в мире, космос - риа наука, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Космос - РИА Наука, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Власти Энергодара назвали сообщения об эвакуации Запорожской АЭС вбросами
Администрация Энергодара назвала слухи об эвакуации Запорожской АЭС вбросами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пресс-служба администрации Энергодара назвала вражескими вбросами слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в понедельник заявила, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, для волнения нет оснований.
"Все слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг АЭС – это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику", - говорится в сообщении.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.