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Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности - РИА Новости, 12.08.2024
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21:49 12.08.2024 (обновлено: 22:08 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vezd-1965811655.html
Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности
Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности - РИА Новости, 12.08.2024
Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности
С понедельника въезд в Краснояружский район Белгородской области будет закрыт для безопасности граждан, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:49
2024-08-12T22:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
общество
курская область
валерий герасимов
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. С понедельника въезд в Краснояружский район Белгородской области будет закрыт для безопасности граждан, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов в Telegram-канале."Оперативная обстановка остается напряженной. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан", — написал он.По словам Миськова, бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества."Понимаю обеспокоенность за домашних животных. Кормить их будут бойцы самообороны, для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в моих социальных сетях", — указал чиновник.Он попросил отнестись с пониманием к принятому решению и четко следовать рекомендациям властей и силовых структур. В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в более безопасные места из-за активности ВСУ. Днем Миськов сообщил, что 11 тысяч жителей муниципалитета успешно вывезли, около 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965803334.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, общество, курская область, валерий герасимов, владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Общество, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности

Въезд в Краснояружский район с 12 августа будет закрыт для безопасности граждан

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБелгородская область
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. С понедельника въезд в Краснояружский район Белгородской области будет закрыт для безопасности граждан, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов в Telegram-канале.
"Оперативная обстановка остается напряженной. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан", — написал он.
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По словам Миськова, бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества.
"Понимаю обеспокоенность за домашних животных. Кормить их будут бойцы самообороны, для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в моих социальных сетях", — указал чиновник.
Он попросил отнестись с пониманием к принятому решению и четко следовать рекомендациям властей и силовых структур.
В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации жителей Краснояружского района в более безопасные места из-за активности ВСУ. Днем Миськов сообщил, что 11 тысяч жителей муниципалитета успешно вывезли, около 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах.
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Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковОбществоКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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