https://ria.ru/20240812/vengriya-1965809328.html

В Венгрии призвали к переговорам после атаки ВСУ на Курскую область

В Венгрии призвали к переговорам после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

В Венгрии призвали к переговорам после атаки ВСУ на Курскую область

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после атаки вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:10

2024-08-12T21:10

2024-08-12T21:10

специальная военная операция на украине

россия

курская область

венгрия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после атаки вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное урегулирование конфликта, поскольку у него нет решения на поле боя. "Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру! Этот конфликт не имеет решения на поле боя, только за столом переговоров!" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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россия, курская область, венгрия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире