В Венгрии призвали к переговорам после атаки ВСУ на Курскую область
Балаж Орбан призвал мир к урегулированию после атаки ВСУ на Курскую область
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после атаки вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное урегулирование конфликта, поскольку у него нет решения на поле боя.
"Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру! Этот конфликт не имеет решения на поле боя, только за столом переговоров!" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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