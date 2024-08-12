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Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/umerov-1965782774.html
Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России
Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России
Министерство обороны Украины выпрашивает у Франции разрешение на удары по территории России французским оружием, следует из заявления главы ведомства Рустема... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:10
2024-08-12T18:10
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
сша
рустем умеров
себастьян лекорню
джо байден
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины выпрашивает у Франции разрешение на удары по территории России французским оружием, следует из заявления главы ведомства Рустема Умерова. "Провел продуктивный разговор с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции... Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника", - написал Умеров на своей странице в соцсети Х. Ранее представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше. Представитель Госдепартамента 31 мая заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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россия, в мире, украина, сша, рустем умеров, себастьян лекорню, джо байден, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, США, Рустем Умеров, Себастьян Лекорню, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России

Умеров: МО Украины попросило Францию снять запреты на удары по РФ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины выпрашивает у Франции разрешение на удары по территории России французским оружием, следует из заявления главы ведомства Рустема Умерова.
"Провел продуктивный разговор с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции... Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника", - написал Умеров на своей странице в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
Ранее представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше.
Представитель Госдепартамента 31 мая заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза
8 августа, 08:00
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаСШАРустем УмеровСебастьян ЛекорнюДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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