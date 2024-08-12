Минобороны Украины упрашивает Францию снять запреты на удары по России
Умеров: МО Украины попросило Францию снять запреты на удары по РФ
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины выпрашивает у Франции разрешение на удары по территории России французским оружием, следует из заявления главы ведомства Рустема Умерова.
"Провел продуктивный разговор с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции... Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника", - написал Умеров на своей странице в соцсети Х.
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Ранее представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше.
Представитель Госдепартамента 31 мая заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.