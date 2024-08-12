https://ria.ru/20240812/ukraina-1965806422.html
На Украине предложили изучать труды Бандеры в школах
На Украине предложили изучать труды Бандеры в школах - РИА Новости, 12.08.2024
На Украине предложили изучать труды Бандеры в школах
Педагоги и активисты на Украине выступили против идеи минобразования страны ввести новый курс преподавания истории в школе и предлагают на уроках истории в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:50
2024-08-12T20:50
2024-08-12T20:50
в мире
украина
степан бандера
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов* (оун)*
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Педагоги и активисты на Украине выступили против идеи минобразования страны ввести новый курс преподавания истории в школе и предлагают на уроках истории в школах детально изучать работы идеологов украинского национализма, в том числе лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* Степана Бандеры, сообщил украинский телеканал "24 канал". Минобразования Украины 9 августа сообщило, что утвержден новый курс преподавания истории в школах страны, он будет украиноцентричным. "Мы, ученые, историки, методисты, учителя, родители, ученики и студенты, представители общественности и неравнодушные граждане Украины… выступаем за сохранение самостоятельных школьных предметов, в частности истории Украины, украинского языка и литературы, которые являются фундаментальными для формирования идентичности", - приводит текст обращения к министру образования Оксену Лисовому украинский телеканал "24 канал". В обращении настаивают на сохранении курса "История Украины" как самостоятельного предмета, поскольку он является основой "национальной безопасности Украины". Подписанты документа в частности требуют не допустить слияния предметов "История Украины" и "Всемирная история" в один, сфокусировать внимание на очищении истории страны от российских и "других антиукраинских нарративов". Также, как сообщает телеканал, предлагают детально изучать "труды" одного из основоположников украинского национализма, одного из лидеров украинского национального движения конца 19 – начала 20 веков Николая Михновского, идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова и лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* Степана Бандеры. "Уделить особое внимание периоду национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 годов, деятельности членов ОУН*-УПА* (Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии - ред.), их жизнеописанию и работам", - приводит текст обращения "24 канал". После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Запрещенная в России экстремистская организация.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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в мире, украина, степан бандера, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов* (оун)*
В мире, Украина, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов* (ОУН)*
На Украине предложили изучать труды Бандеры в школах
На Украине предложили изучать в школах работы националистов, в том числе Бандеры
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Педагоги и активисты на Украине выступили против идеи минобразования страны ввести новый курс преподавания истории в школе и предлагают на уроках истории в школах детально изучать работы идеологов украинского национализма, в том числе лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* Степана Бандеры, сообщил украинский телеканал "24 канал".
Минобразования Украины 9 августа сообщило, что утвержден новый курс преподавания истории в школах страны, он будет украиноцентричным.
"Мы, ученые, историки, методисты, учителя, родители, ученики и студенты, представители общественности и неравнодушные граждане Украины… выступаем за сохранение самостоятельных школьных предметов, в частности истории Украины, украинского языка и литературы, которые являются фундаментальными для формирования идентичности", - приводит текст обращения к министру образования Оксену Лисовому украинский телеканал "24 канал".
В обращении настаивают на сохранении курса "История Украины" как самостоятельного предмета, поскольку он является основой "национальной безопасности Украины". Подписанты документа в частности требуют не допустить слияния предметов "История Украины" и "Всемирная история" в один, сфокусировать внимание на очищении истории страны от российских и "других антиукраинских нарративов". Также, как сообщает телеканал, предлагают детально изучать "труды" одного из основоположников украинского национализма, одного из лидеров украинского национального движения конца 19 – начала 20 веков Николая Михновского, идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова и лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* Степана Бандеры.
"Уделить особое внимание периоду национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 годов, деятельности членов ОУН*-УПА
* (Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии - ред.), их жизнеописанию и работам", - приводит текст обращения "24 канал".
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.