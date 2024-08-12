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Бывший украинский военный призвал провести массовую мобилизацию - РИА Новости, 12.08.2024
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17:37 12.08.2024 (обновлено: 17:46 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965774011.html
Бывший украинский военный призвал провести массовую мобилизацию
Бывший украинский военный призвал провести массовую мобилизацию - РИА Новости, 12.08.2024
Бывший украинский военный призвал провести массовую мобилизацию
Экс-заместитель начальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Украине требуется превосходящая... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:37
2024-08-12T17:46
в мире
украина
игорь романенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-заместитель начальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Украине требуется превосходящая нынешнюю масштабная мобилизация на фоне ожидающихся сложностей. По словам Романенко, на Украине ожидают, что конфликт с РФ будет длительным и тяжелым. "Украине нужны две вещи - улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая... мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на экс-замглавы генштаба ВСУ. При этом, добавил он, эти меры должны быть быстрыми и энергичными, чтобы добиться накопления необходимых ресурсов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html
https://ria.ru/20240810/prilozhenie-1965443104.html
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в мире, украина, игорь романенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины
Бывший украинский военный призвал провести массовую мобилизацию

Экс-замглавы генштаба ВСУ: Украине нужна мобилизация, превосходящая нынешнюю

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-заместитель начальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Украине требуется превосходящая нынешнюю масштабная мобилизация на фоне ожидающихся сложностей.
По словам Романенко, на Украине ожидают, что конфликт с РФ будет длительным и тяжелым.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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"Украине нужны две вещи - улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая... мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на экс-замглавы генштаба ВСУ.
При этом, добавил он, эти меры должны быть быстрыми и энергичными, чтобы добиться накопления необходимых ресурсов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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