Бывший украинский военный призвал провести массовую мобилизацию
Экс-замглавы генштаба ВСУ: Украине нужна мобилизация, превосходящая нынешнюю
© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-заместитель начальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Украине требуется превосходящая нынешнюю масштабная мобилизация на фоне ожидающихся сложностей.
По словам Романенко, на Украине ожидают, что конфликт с РФ будет длительным и тяжелым.
"Украине нужны две вещи - улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая... мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на экс-замглавы генштаба ВСУ.
При этом, добавил он, эти меры должны быть быстрыми и энергичными, чтобы добиться накопления необходимых ресурсов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.