https://ria.ru/20240812/ukraina-1965750430.html

Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - РИА Новости, 12.08.2024

Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Украине. Об этом говорится... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:12

2024-08-12T16:12

2024-08-12T16:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Украине. Об этом говорится в заявлении концерна. "Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — говорится в публикации. Отмечается, что вооруженные силы Чехии получат от Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 B ffel. Первый танк должны отправить в Чехию в конце 2024 года, остальные — до конца апреля 2025 года. Вместе с тем, Прага передаст военную технику Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965688210.html

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965673626.html

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