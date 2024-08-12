Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard взамен отправленной на Украину техники
© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Украине. Об этом говорится в заявлении концерна.
"Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — говорится в публикации.
"Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — говорится в публикации.
Отмечается, что вооруженные силы Чехии получат от Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 B ffel. Первый танк должны отправить в Чехию в конце 2024 года, остальные — до конца апреля 2025 года. Вместе с тем, Прага передаст военную технику Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.