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Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 12.08.2024 (обновлено: 16:14 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965750430.html
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - РИА Новости, 12.08.2024
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Украине. Об этом говорится... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:12
2024-08-12T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
чехия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Украине. Об этом говорится в заявлении концерна. "Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — говорится в публикации. Отмечается, что вооруженные силы Чехии получат от Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 B ffel. Первый танк должны отправить в Чехию в конце 2024 года, остальные — до конца апреля 2025 года. Вместе с тем, Прага передаст военную технику Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965688210.html
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в мире, украина, германия, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Чехия
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard взамен отправленной на Украину техники

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Украине. Об этом говорится в заявлении концерна.

"Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — говорится в публикации.
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Отмечается, что вооруженные силы Чехии получат от Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 B ffel. Первый танк должны отправить в Чехию в конце 2024 года, остальные — до конца апреля 2025 года. Вместе с тем, Прага передаст военную технику Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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